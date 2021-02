Sanremo, Fasma racconta il suo brano "Parlami"

Roma, 25 feb. (askanews) - Ad un anno dalla partecipazione a Sanremo tra le nuove proposte Fasma torna all'Ariston in gara tra i big con la rock ballad "Parlami", e ad Askanews ha detto: "E' nata come tutte le canzoni che abbiamo già fatto, perciò è nata in studio, di getto. - ha spiegato - Di che cosa parla non ne voglio parlare perché 'Parlami' credo si racconti da sola come canzone. Soprattutto ha un finale che può cambiare in base a ogni persona, perciò voglio che le persone facciano loro sia il testo che l'aspetto musicale, che le parole, che il modo di cantarlo, lo facciano proprio e possano riuscire a traslare con la loro esperienza e non con la mia". Nella serata di giovedì, dedicata alle cover, Fasma duetterà con Nesli sulle note del brano "La fine".