Sanremo, Elodie: sul palco dell'Ariston sarò una 12enne

Roma, 3 mar. (askanews) - "Non mi sarei mai immaginata di condividere il palco con due grandi personaggi della tv come Amadeus e Fiorello. Sono felicissima perché per me Sanremo è stato sempre un grande appuntamento da quando sono giovane. Sinceramente non pensavo di riuscire a fare una cosa così grande per me. Non vedo l'ora questa sera di giocare, per me sarà un po' un gioco, vi porterò la mia parte infantile, la mia Elodie 12enne. Spero di divertirmi". Così Elodie, che questa sera sarà sul palco dell'Ariston, come co-conduttrice al festival di Sanremo.