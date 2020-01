Sanremo, bufera sull'uscita di Amadeus su Francesca Sofia Novello

Roma, 16 gen. (askanews) - Bufera sulle frasi dal sapore sessista di Amadeus alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. Il conduttore ha sottolineato a più riprese con grande compiacimento di essersi voluto circondare di belle donne sul palco dell'Ariston, ben 11 "co-conduttrici" che si alterneranno in vari ruoli. "Ovviamente sono tutte molto belle".

In particolare, nel presentare Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione della Moto Gp, Valentino Rossi, il presentatore si è lasciato sfuggire una frase alquanto infelice: "Sono contento, Francesca è una sorta di scommessa personale, ero curioso, questa ragazza molto bella sappiamo essere la fidanzata del grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché - intanto la bellezza - ma vedevo la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro; malgrado la sua giovane età è una modella promettente destinata ad avere un grande successo".

Scelta non tanto, quindi, per il suo essere modella e influencer ma per essere bella ed essere la compagna del motociclista sapendo restare "un passo indietro". Poi, dopo essersi soffermato svariate volte sulla bellezza e il fascino delle altre donne, da Monica Bellucci a Diletta Leotta, da Laura Chimenti a Rula Jebreal, ha proseguito: "Scusate mi sono dimenticato, io non sono abituato ad avere tante donne, ne ho una da 17 anni, ma vi confermo un'altra bellissima donna, Giorgina Rodriguez, voi sapete che è la bellissima fidanzata di Ronaldo, le chiedo scusa, sarà con noi probabilmente la serata di giovedì".

Bufera sui social per le sue dichiarazioni. Intanto Amadeus ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frase di Massimo Troisi che ha tanto l'aria della replica.

"Io sono responsabile di quello che dico. Non di quello che capisci".