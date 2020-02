Sanremo, Anastasio: "Io favorito? Me ne frego, voglio fare bene"

Sanremo, 4 feb. (askanews) - Ha dimostrato di avere una marcia in più vincendo la dodicesima edizione di X Factor, ora Anastasio affronta il suo primo Festival di Sanremo gareggiando tra i big. "Guarda a parte un po' di sana tensione me la sto vivendo bene. Poi cresce man mano che si avvicina".

Dato tra i favoriti di questa edizione il giovane rapper taglia corto. "Me ne frego di chi dice chi vince e chi non vince. Vorrei andare sul palco dell'Ariston e fare una bella figura. Non ci penso".

Anastasio porta sul palco del Teatro Ariston il brano "Rosso di rabbia" che lui racconta così. "Rosso di rabbia è un pezzo che parodizza la rabbia, parla di una rabbia vana, una rabbia che si schianta nel muro. Non è un pezzo arrabbiato per arrabbiarsi".

Il singolo anticipa l'album d'esordio "Atto zero", il primo della carriera dopo l'EP "La fine del mondo". "Uscirà l'album, il 7 febbraio. Poi il tour partirà il 12 marzo a Roma, ci saranno 15 date. Sarà un tour molto live, molto suonato. Avrò tre musicisti con me, stiamo curando gli arrangiamenti. Sono soddisfatto del lavoro che sta venendo fuori".