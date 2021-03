Sanremo, Amadeus: "Se vincesse Irama sarebbe il primo "in dad"

Roma, 4 mar. (askanews) - "Irama è regolarmente in gara con il video delle prove generali. Può vincere, dovesse vincere rivedremo il video. Ci collegheremo a distanza, gli faremo i complimenti a distanza. E vista la prima classifica generale di ieri, il fatto potrebbe non essere impossibile. Tutto può accadere, sarebbe il primo vincitore in dad": così Amadeus, nella tradizionale conferenza stampa quotidiana, ha commentato i risultati della classifica provvisoria che vede Irama - in quarantena - al terzo posto.