Sanremo, Amadeus: nella prima serata ci sarà Loredana Berté

Roma, 22 feb. (askanews) - "Alla prima puntata del Festival di Sanremo, il 2 marzo, ci sarà Loredana Bertè con alcuni dei suoi più grandi successi e il suo nuovo singolo 'Figlia di'".

Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico del 71esimo Festival di Sanremo, Amadeus, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 insieme a Fiorello.

"Ci sarà anche Naomi Campbell - ha aggiunto Amadeus - non l'ho ancora incontrata, solo a distanza. Presenterà insieme a me la prima serata. E poi ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e Ibrahimovic".

"Avremo donne diverse ogni sera - ha detto ancora - più altre punteggiature di altre donne che racconteranno cose importanti. Ci sarà Matilda De Angelis, poi Elodie che farà una performance bellissima che sta preparando"... "Saranno 5 serate di grandissima musica, questa è la certezza che abbiamo". "E' un Sanremo storico, un Sanremo così in 71 anni non si è mai visto e speriamo non si veda mai più".