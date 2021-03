Sanremo, Amadeus: finalmente si parte, sarà serata di sorprese

Roma, 2 mar. (askanews) - "Finalmente è arrivato il 2 marzo. È un giorno che aspettavamo da tempo. La preparazione di questo Festival è sembrata più lunga, ci sembra sia passata un'eternità. Ma ci siamo. Sarà una serata particolare, sono molto contento perché quello che c'è stasera incuriosisce me per primo". Così Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, alla conferenza stampa nel giorno in cui inizia la 71esima edizione della kermesse, stasera su Rai1.

"Sono felice di essere sul palco con Achille Lauro per rappresentare il suo primo di 5 quadri - ha aggiunto Amadeus -. E poi ci sarà la signora della prima sera, una giovane attrice molto apprezzata anche all'estero, Matilda De Angelis. La scopriremo come una ragazza molto simpatica, divertente, con una voce che fa paura, perché in realtà nasce come cantante".

Ed ancora, sul palco ci sarà Zlatan Ibrahimovic. "Sempre in grandissima forma, grazie a lui il Milan sta facendo un campionato importante - ha proseguito Amadeus -. È un giocatore che è meglio averlo con che contro. Sarà una bella serata che spero possa intrattenere il pubblico italiano".