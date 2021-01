"Saetta rossa", graphic novel italiana nel nome di David Bowie

Milano, 9 gen. (askanews) - Un viaggio nel tempo, in un futuro lontano in cui la diversità non è l'eccezione, nel nome di David Bowie. È la storia raccontata in "Saetta Rossa", la graphic novel di Marco B. Bucci e Riccardo Atzeni in uscita per Panini Comics il prossimo 10 gennaio, giorno del quinto anniversario della scomparsa del Duca Bianco.

Il fumetto racconta di Samuel che nel giorno in cui si apprende della morte di Bowie, resta letteralmente paralizzato. Per un milione di anni. Si risveglia in una società del futuro apparentemente circondato da persone vestite da dinosauro, con tecnologie biologiche integrate e l'impressione di un benessere globale. È forse l utopia del futuro? Samuel cercherà di scoprirlo.