Rossi e Morelli di nuovo insieme in "7 ore per farti innamorare"

Roma, 17 feb. (askanews) - Sono stati la coppia d'oro del film pluripremiato "Ammore e malavita" e dal 26 marzo Serena Rossi e Giampaolo Morelli tornano insieme al cinema con "7 ore per farti innamorare". La commedia vede alla regia proprio Morelli, già cosceneggiatore dei fratelli Manetti.

Qui vediamo il trailer ufficiale del film, in cui Rossi interpreta Valeria, una donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull'amore: implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l'arte della seduzione, è convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici.

Giulio invece è un giornalista di economia, uomo serio e po' prevedibile, convinto che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia, interpretata da Diana Del Bufalo, lo lascia per il suo capo (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria...