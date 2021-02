Rosmy: "Controregola" è un inno alla libertà che diventa forza

Roma, 5 feb. (askanews) - Parla di libertà, concetto che assume un significato particolare adesso con la pandemia, "Controregola", il nuovo brano (Universal Music) della cantautrice Rosmy di cui è arrivato anche il video.

Rosmy, ovvero Rosamaria Tempone, artista sempre attenta alle tematiche sociali, lo racconta così: "Controregola è una sorta di provocazione in un momento difficilissimo come questo, per me vuole essere un inno alla libertà, intesa anche come intenti, un modo di agire che secondo me deve basarsi sul rispetto e sul buon senso comune, voglio dare una scossa a quello che sta succedendo facendola diventare controregola, una forza, affinché tutti agiamo nel modo più giusto".

Un brano, scritto da lei stessa, che esprime la sua evoluzione musicale, una nuova Rosmy, e con un nuovo sound. Il video (per la regia di Beppe Gallo) ha scenari spettacolari, sulle montagne e c'è anche Javier Rojas, ballerino vincitore della categoria ballo ad Amici di Maria De Filippi 2020. "Quassù non ci sono regole. C è la libertà del vento" si legge alla fine del video.

"Il video è stato girato sul Monte Rosa, per me la montagna è un luogo di totale libertà, che ci insegna la bellezza della spontaneità, del rispetto reciproco, dell armonia. Mi sono ritrovata in estate a Gressoney e ho scritto Controregola e ho voluto fare il video lì in alta quota".

Artista poliedrica, capace di passare dalla musica al teatro, Rosmy ha iniziato il suo percorso come cantautrice nel 2016 vincendo il Premio Mia Martini. Un inizio importante che ricorda con orgoglio. "Uscire con un brano come 'Un istante di noi che è stato il mio primo brano da cantautrice e vincere il premio Mia Martini è stato un grande onore ma anche una bella responsabilità perché Mia Martini per me è stata l inizio verso tutto quello che sto facendo adesso, mi ha dato tanto e spero di continuare ancora alla grande!"