Roberto Bolle torna con Danza con Me: ridare speranza con l'arte

Milano, 22 dic. (askanews) - "Mai come ora siamo convinti dell'importanza di esserci e ripartire dall'arte" torna per il quarto anno consecutivo Roberto Bolle con il suo "Danza con me", in onda in prima serata su Rai 1 il 1° gennaio 2021.

"Un'edizione particolare che segna un momento di bellezza e speranza in un contesto così difficile, complicato e buio per l'umanità intera".

Realizzare lo show è una sfida vinta tra mille difficoltà ed emozioni. "Una grande conquista, non era scontato, c'erano molti dubbi sul fatto che saremmo riusciti a portare a termine questo spettacolo, l'abbiamo fatto ovviamente in tutta sicurezza, venivamo più volte testati e fortunatamente lo abbiamo portato a termine".

Non ci saranno stelle internazionali, ma Roberto Bolle come sempre è riuscito a riunire intorno a se il meglio dello stettacolo italiano. La conduzione è affidata a Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone, tra gli ospiti, Diodato, Ghali, Michelle Hunziker, e Fabio Caressa, ma soprattutto il re del rock italiano Vasco Rossi.

"Con Vasco è stato un momento straordinario e non è stato per niente difficile farlo ballare, perchè si muove e balla su questa sua canzone in maniera molto bella come lui fa nei concerti incitando me e i miei colleghi a ballare nel nostro modo, il classico contemporaneo".

Come sempre lo show alternerà momenti leggeri e ironici ad altri impegnati con uno sguardo sulla contemporaneità.

"Sono dei momenti su cui riflettere, due in particolare: quello della violenza sulle donne, problema che si è acuito durante il 2020 e il lockdown e l'altro sul Black Lives Matter".

Roberto Bolle ha fatto della disciplina e della danza la ragione della sua vita, due elementi essenziali anche durante la pandemia.

"La danza è una grande maestra, mi ha insegnato la disciplina e ha formato il mio carattere in tutti i sui aspetti e devo dire che in questo momento mi sta aiutando molto, come sempre mi aiuta a superare i momenti difficili. Così come spero che l'arte in generale e la cultura, ogni forma di bellezza possano essere di aiuto a tutti. La cultura è l'arte sono un faro che può illuminare la strada di questo periodo così difficile".