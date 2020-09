Roberto Bolle torna ad incantare danzando alle Gallerie d'Italia

Milano, 14 set. (askanews) - Un'edizione di OnDance - la grande festa della danza di Roberto Bolle che dadue anni invade le città - ristretta e atipica ma fortemente voluta dall'Étoile per dare un segno forte di speranza e di ripresa, ha visto il suo clou ieri sera con un'esibizione straordinaria ambientata all'interno delle Gallerie d'Italia di Milano, tra i dipinti e le sculture appartenenti alle collezioni d'arte di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo.

Qui Bolle ha raccolto molti dei suoi amici che sui canali OnDance hanno accompagnato il lockdown di migliaia di persone con lezioni gratuite di ogni genere di danza - dalla classica al charleston, dal tango alla street dance - e ha dato vita ad uno spettacolo inedito: un Gala nelle sale di uno dei maggiori poli artistici nazionali che fonde la bellezza del gesto a quella immortale delle arti visive. Il tutto accompagnato da un Virgilio d eccezione, l attore Stefano Accorsi.

La tecnica delle riprese, in un lungo e ininterrotto piano sequenza, regala la sensazione di una vertigine nella bellezza. Il Gala integrale era in streaming sul sito di Ondance www.ondance.it (sul quale resterà per alcuni giorni) e sul sito di Gruppo Intesa Sanpaolo www.gruppo.intesasanpaolo.com e sulla pagina Facebook di Gallerie d'Italia https://www.facebook.com/gallerieditalia, polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo.