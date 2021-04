Risate da 25 anni con Ale e Franz: e ora andiamo "Fuori Tema"

Roma, 12 apr. (askanews) - La comicità di Ale e Franz compie 25 anni e il duo torna in tv con un nuovo esperimento su Rai2, dal 13 aprile in seconda serata il martedì per 8 puntate. Un viaggio artistico in cui si mescoleranno linguaggi e strumenti comici. Lo show si intitola "Fuori Tema":

Franz: "Fuori tema perché siamo completamente fuori tema a 360 gradi, abbiamo declinato le varie forme di comicità e facciamo alcune cose adattate dal nostro repertorio e tante cose nuove, diverse, è una cosa completamente nuova e l'unico tema che trattiamo è alla fine della puntata dove facciamo una riflessione di puntata in puntata su alcune cose che ci hanno colpito".

Ale: "La gente da questo programma deve aspettarsi di essere portata in giro da varie situazioni. dalla fiction a situazioni teatrali, cinematografiche, musicali, è un prendere per mano la gente e portarla in giro in tantissime situazioni diverse, ovviamente comiche".

Il duo si è vagamente ispirato ai talk show americani, declinando il tutto a modo loro, con personaggi impossibili da intervistare: "Come Gesù e Lazzaro, Dante e Virgilio, quindi ci siamo ispirati per fare delle parodie".

In studio ad accompagnarli una live band e ospiti musicali che a loro volta si metteranno in gioco. Un matrimonio comico quello di Ale e Franz che prosegue solido da 25 anni e si rinnova.

"E' un matrimonio a tutti gli effetti a cui manca il lato fisico, che non ci sarà mai... Per la nostra comicità siamo più maturi e consapevoli dei nostri strumenti, più sicuri e il consolidamento con il pubblico ci ha dato anche la voglia di metterci più in gioco". "E' un lavoro che va di pari passo con l'età, certe cose non si possono più fare, altre sì ma il bello di questo mestiere è che combacia in un certo senso con la vita, con il tuo andamento psicofisico".