Riparte su Rai1 "Tale e Quale Show", per ora senza pubblico

Roma, 16 set. (askanews) - Tale e Quale Show riparte, da venerdì 18 settembre, per nove settimane, con 10 vip. Confermata la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Alla guida del varietà Carlo Conti.

"Non è un talent, non è un reality, ma è un varietà. Fin dall'inizio alla parola Tale e Quale abbiamo aggiunto la parola show, perché si tratta di un varietà. Ciascuno dei protagonisti vive quella settimana per portare in scena quel personaggio e quindi in ogni caso ha dato il massimo per trasformarsi in quella mascherina...pardon, in quella maschera". (applausi)

Non ci sarà pubblico almeno all'inizio, ma la Rai si sta attivando per riportare gli spettatori in studio o per un pubblico da remoto. Sul palco si metteranno in gioco la cantante Barbara Cola, l'imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la performer musicale Giulia Sol. La showgirl Carmen Russo:

"Sarà una grande avventura, una grande sfida, bellissima, ma mi tufferò in quest programma varietà, che per me è sempre stato al primo posto. Da tanti anni non se ne fanno più, e questa per me è una grande opportunità. Dovrò imparare tante cose, ma la più particolare è che dovrò dimenticare di essere Carmen Russo e dovrò invece mettere l'anima in altri personaggi e questo sarà molto difficile".

In gara anche l'attore Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio, Luca Ward. "Non è semplice, lavoro da 50 anni. È chiaro, la mia voce è cambiata nel tempo, ma questo standard vocale ce l'ho da vent'anni e non è facile....fare la voce di un altro. C'è un mostro, la mia voce fonetica mi dice 'non lo fare'. Cerco di tenerlo a bada ma potrebbe scappare che mentre faccio, che ne so, Claudio Baglioni, arriva Massimo Decimo Meridio....".

Sergio Muniz:

"Finalmente sono a Tale e Quale, lo volevo fare da tanto tempo, emozione tanta. Con molte novità, è un peccato che non ci sia il pubblico. Daremo comunque il massimo. Anche un po' di paura perché il livello è alto e questo è un lavoro che non ho mai fatto".