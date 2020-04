"Ridere", il nuovo video dei Pinguini Tattici Nucleari

Roma, 29 apr. (askanews) - È online il videoclip di "Ridere", il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Un vero e proprio collage di momenti felici realizzato con il contributo dei fan, che hanno risposto con entusiasmo all invito lanciato sui canali social del gruppo: una call to action che chiedeva di inviare delle clip in cui facessero qualcosa di divertente, qualcosa - appunto - così per ridere. Il pubblico dei Pinguini non si è fatto trovare impreparato e in pochissimi giorni ha letteralmente sommerso la band con oltre 3000 messaggi di risposta, segno della vicinanza e dell affetto che da sempre gli riconosce.

"In questi tempi difficili, fatti di isolamento e a tratti di alienazione, abbiamo deciso di lasciare parlare i fan - racconta Riccardo Zanotti - spesso dopo i concerti noi Pinguini ci fermiamo a parlare con loro, a notte fonda, e capita che alcuni ci dicano che le nostre canzoni hanno significato molto per loro, aiutandoli a superare momenti difficili o tristi. Con questo video sono loro ad aiutare noi: ci ricordano che ci sono tante persone là fuori, in tutta Italia, che ci vogliono bene e ci aspettano. Quando a febbraio venne rimandato il nostro tour ci facemmo prendere dallo sconforto, ma il nostro pubblico, in qualche modo, ci ha subito consolato. In questo video i protagonisti sono loro, per dimostrarci e dimostrare a tutti che esiste una vita oltre la quarantena".

Gesti buffi, balletti casalinghi, travestimenti e tanti, tantissimi sorrisi: è questo il modo scelto dai fan per raccontare il significato di Ridere, tra ironia e malinconia, e in pochissime ore il video è volato al primo posto nelle tendenze YouTube. Il brano è un omaggio alle piccole e grandi cose che continuano ad esistere anche dopo la fine di una relazione, che tra i singhiozzi spesso strappano una risata. Un pop nostalgico in cui la tenerezza di un pianoforte è mescolata a elementi dance, con cui la band torna a sorprendere dopo il successo di Ringo Starr, sul podio della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Ci sarà anche questo nuovo singolo nella scaletta del tour nei palazzetti, prodotto da BPM Concerti, rinviato lo scorso febbraio a seguito delle disposizioni governative: un viaggio che partirà il 10 ottobre da Conegliano e arriverà poi a Milano (13 e 14 ottobre), Bologna (17 ottobre), Montichiari (23 ottobre), Firenze (24 ottobre), Torino (26 ottobre), Roma (28 ottobre) e Padova (30 ottobre). I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.