Riaprono i Musei Vaticani, "Segnale di ritorno alla normalità"

Roma, 3 mag. (askanews) - Dopo quasi due mesi di stop a causa delle restrizioni imposte dal Covid, per la terza volta riaprono i Musei Vaticani. È stato Gianni Crea, Clavigero Vaticano, ad aprire il portone di bronzo. In attesa decine e decine di visitatori, 1.200 le prenotazioni odierne. E la speranza è che sia una apertura definitiva. Spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta:

"La nostra missione è quella di preservare questo patrimonio universale di storia, arte e fede e anche di condividerlo con i nostri visitatori e pellegrini. In questi mesi abbiamo fatto tanti lavori di implementazione e manutenzione ma mancava l'idea di condivisione. Oggi è una gioia perché completiamo la nostra missione".

Riapertura in totale sicurezza: "Una riapertura in piena sicurezza: prenotazione obbligatoria, termoscanner, ci sono 7 km di percorso aereggiati, fatti di grande gallerie e grandi spazi. Ci auguriamo che le persone non abbiamo paura e vengano a rigenerarsi".

Soddisfatti i primissimi visitatori: "E' un segnale per tornare", dicono. "E' bello, finalmente possiamo tornare a vedere le bellezze del nostro Paese, sempre facendo attenzione ma è una cosa positiva poter riprendere". "Abbiamo colto l'occasione al balzo. Ci trovavamo a Roma e abbiamo prenotato subito, ma per ora la situazione sembra molto tranquilla".

E in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante, i Musei Vaticani propongono un percorso ad hoc: "Abbiamo deciso di lanciare oggi un percorso digitale dantesco per valorizzare quello che di Dante si sa in queste collezioni. In questa stanza, in particolare, abbiamo due ritratti di Dante.

