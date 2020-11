Rai2, Pino Insegno conduce "Voice Anatomy": un format sulle Voci

Roma, 17 nov. (askanews) - Al via su Rai2 "Voice Anatomy", il nuovo programma sul mondo della voce, delle sue potenzialità e delle infinite sfaccettature, condotto da Pino Insegno. Si parte martedì 17 novembre, con ospiti d'eccezione: Andrea Bocelli, Francesco Pannofino e Luca Ward, e il giovane rapper Shade.

Un format originale incentrato sulla voce, ogni martedì in seconda serata, condotto dal brillante comico, doppiatore, una delle più belle voci del cinema italiano ed internazionale. Tra ironia e serietà.

"Questa idea è nata qualche anno fa, visto che mi occupavo già di "voce". Insieme ad Alessia Navarro abbiamo pensato di costruire un programma intorno alle voci. Abbiamo costruito questa trasmissione tridimensionale, cioè televisiva, dove si spettacolarizza il mondo della voce e non solo, dove avremo ospiti attori doppiatori, cantanti ma soprattutto dei tutorial, ci saranno delle lezioni di dizione e altri interventi".

"Ogni puntata avrà un tema, la prima è la voce, poi ci sarà la voce e l'amore, la voce e il sesso, la voce a lo sport".

Divulgazione, intrattenimento e comicità saranno le tre direttrici di "Voice Anatomy" grazie alla complicità di un nutrito gruppo di amici che amano divertirsi, oltre che giocare e lavorare con la voce, come il soundteller Albert Hera, uno dei più grandi vocologi al mondo, l'imitatore Claudio Lauretta, il campione di Human Beatbox Azel Cuna, il medico delle grandi star Franco Fussi, l'elegante performer Roberta Siciliano e il suo coreografo Claudio Ferraro, l influencer e doppiatore The Merluzz e i suoi famosissimi pazienti del web, il professore di dizione Andrea Papalotti, il duo comico de Le Coliche e il noto cabarettista Max Paiella. Ospiti straordinari della prima puntata: Andrea Bocelli che si racconterà intimamente come mai prima d ora; Luca Ward e Francesco Pannofino che interpreteranno i loro monologhi più famosi.

In studio non ci saranno strumenti né basi musicali perché la musica sarà interamente live affidata al gruppo Cluster, una formazione di 6 elementi esclusivamente vocale. Nella prima puntata si esibirà con loro il giovane rapper Shade.

"Voice Anatomy" è un format originale da un'idea di Alessia Navarro, scritto per la televisione con Dario Di Gennaro e Gian Marco Di Gennaro e con David Abatecola e Fabio Appetito. La regia è di Francesco Ebner, capo autore Dario di Gennaro, capoprogetto Vittorio Gaudiani.