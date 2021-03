Rai2: "Anni 20", l'informazione in prima serata

Roma, 10 mar. (askanews) - Prende il via giovedì 11 marzo in prima serata "Anni 20", il nuovo magazine settimanale di Rai2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio, in onda alle 21.20. Condotto da Francesca Parisella, il programma sarà animato da una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni.

Il format amplia l'offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un "magazine" televisivo di quasi due ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l informazione sul talk show, per esporre i fatti, nudi e crudi.

Il programma si propone d intercettare e svelare nelle sue pieghe più profonde la contemporaneità, ovvero il decennio appena iniziato. Un decennio che si è aperto con il dramma del Covid-19 e si prospetta complesso e pieno di insidie sanitarie, ambientali, economiche e sociali.