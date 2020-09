Rai1, torna la fiction "L'Allieva": terza serie ricca di sorprese

Roma, 23 set. (askanews) - Torna su Rai1 la fiction di successo "L'Allieva", la serie tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola (coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, per la regia di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini, per sei puntate da domenica 27 settembre.

In questa terza stagione la protagonista Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi, non è più un'allieva: la scuola di specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti come il suo mentore e fidanzato, Claudio Conforti (Lino Guanciale). Ed è proprio la crescente autonomia professionale di Alice, insieme all'arrivo della nuova "Suprema" dell Istituto di Medicina Legale, la prof.ssa Andrea Manes (Antonia Liskova), a mettere a dura prova il rapporto con Claudio. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell'intraprendenza e del successo femminile. E Andrea sceglie Alice come sua assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare completamente la sua vita.

A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio nella vita della coppia c'è anche l'arrivo di Giacomo Conforti (Sergio Assisi), fratello di Claudio. I due sono agli antipodi: tanto Claudio è preciso, quanto Giacomo è fuori dagli schemi. Il suo arrivo riapre vecchie ferite e costringerà Claudio e Alice a prendere decisioni difficili.