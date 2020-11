"Radio Italia Live", la musica live con Gabbani, Grandi e Fedez

Roma, 5 nov. (askanews) - Dal 6 novembre torna la musica italiana live, torna "Radio Italia Live", la produzione originale di Radio Italia. I protagonisti della musica italiana potranno esibirsi dal vivo di fronte al loro pubblico, ogni venerdì, al Reward Music Place su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it.

Confermata la co-conduzione delle speaker di Radio Italia Manola Moslehi e Daniela Cappelletti che accoglieranno e intervisteranno l artista protagonista, accompagnandolo sul palco per il live. Novità di questa edizione è la partecipazione di Giulia Penna. Confermata la regia di Lele Biscussi e l art direction di Sergio Pappalettera.

Protagonisti di questa edizione: Francesco Gabbani (puntata in onda il 6 novembre), Irene Grandi (puntata in onda il 13 novembre), Fedez (puntata in onda il 20 novembre), Diodato, Annalisa, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini.

Radio Italia Live è registrato nel "Reward Music Place" nel pieno rispetto delle disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sanitaria.