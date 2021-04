Protestano gli artisti Teatro dell'Opera di Roma: uno spettacolo

Roma, 16 apr. (askanews) - È andato in scena un vero spettacolo in Piazza del Campidoglio durante il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici del Teatro dell'Opera di Roma, venuti a chiedere chiarimenti alla sindaca, nonché presidente della Fondazione, Virginia Raggi e al sovrintendente Carlo Fuortes in merito alla nuova dotazione organica.

I manifestanti hanno denunciato l'eccessivo e strutturale utilizzo di lavoratori precari, ne chiedono la regolarizzazione, ma trovano resistenza dall'altra parte sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato.

Nelle immagini gli artisti si esibiscono nella celebre scena della Traviata di Giuseppe Verdi: "Libiamo ne' lieti calici", ma sono tante le arie che hanno eseguito durante le due ore di manifestazione.

