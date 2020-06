Professione traduttore 14 giugno 2020

Sante Bandirali è l'ospite di questa puntata del Book Corner in cui ci parla di “Una per i Murphy”, il libro di Lynda Mullaly Hunt che ha vinto il Premio Strega Ragazzi 2020. Bandirali ha tradotto il libro in italiano e in questa intervista racconta anche come funziona il lavoro del traduttore