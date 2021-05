Milano, 12 mag. (askanews) - Primo trailer ufficiale di "The Night House - La Casa Oscura", il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, arriverà il 16 settembre nelle sale Italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. In "The Night House - La Casa Oscura", una vedova (Rebecca Hall di The Town) inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito recentemente scomparso.