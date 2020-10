"Prescindere da te", il nuovo singolo di GIULIA - anteprima video

Roma, 29 ott. (askanews) - Si intitola "Prescindere da te", è il nuovo singolo di Giulia Luzi, in uscita venerdì 30 ottobre ma che askanews pubblica in anteprima.

L'artista romana è reduce dal successo di "Mon Amour", col quale ha scalato le classifiche radiofoniche dell'estate 2020, rimanendo nelle classifiche radiofoniche per nove settimane e oggi con la versione francese è in rotazione nelle principali radio d'oltralpe.

"Prescindere da te" è un brano di Giulia Luzi, prodotto dal Maestro Luca Chiaravalli per l Etichetta Discografica Dischi dei Sognatori di Marco Rettani, distribuita da Artist First.

Il video, la cui regia è di Mauro Russo, che cura importanti videoclip per il panorama musicale, è ambientato in una stanza che diventa il simbolo ideale della convivenza di una coppia, dove la protagonista sfoga la sua rabbia distruggendo gli oggetti della loro quotidianità, testimoni del loro amore ormai finito.

"E' importante riuscire a 'urlare' la propria rabbia per tirare fuori quel dolore - dice Giulia - che se tenuto dentro, ci avvelenerebbe. Non ci si può lasciare nel silenzio, mai: non si può tacere, né con l altro né tantomeno con noi stesse".