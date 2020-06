Premio Strega: la sestina dei finalisti

●

Sestina di finalisti per il Premio Strega 2020, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega. Accedono alla seconda votazione sei libri anziché cinque, in base al regolamento del premio, che stabilisce che se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, accede alla seconda votazione il libro con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei candidati.