Premio Cantelli a una direttrice d'orchestra: è la prima volta

Milano, 16 set. (askanews) - Il Premio Cantelli è donna. Per la prima volta ha vinto una direttrice d'orchestra, Tianyi Lu, il concorso per giovani che ha lanciato Riccardo Muti quando era ventenne, ripartito nel 2020 dopo 40 anni di pausa.

30 anni, nata a Shanghai, passaporto neozelandese, residenza nei Paesi Bassi, si è imposta sugli altri finalisti nel concerto finale del concorso che si è svolto al Teatro Coccia di Novara. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio Torino i candidati hanno diretto la Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana" di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

"Vincere non era il mio obbiettivo principale, ma questa è stata una opportunità per lavorare ancora con i musicisti dopo così tanti mesi a casa e avere l'occasione di fare musica", ha detto Tianyi Lu aggiungendo "In tempi drammatici come questi è naturale aver paura, ma bisogna cercare di essere generosi e attenti al prossimo. Per questo anche io vorrei dare il mio contributo".

La direttrice d'orchestra ha infatti deciso di donare parte del premio in denaro a una associazione no-profit piemontese che si occupa soprattutto di anziani e deboli. "Musica e arte devono sopravvivere - ha concluso - senza di loro rischiamo di dimenticare chi siamo".