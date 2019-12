"Pleiadi" è il primo singolo di Sherol Dos Santos

Roma, 17 dic. (askanews) - Reduce da Xfactor, Sherol Dos Santos prepara il suo primo progetto discografico per la primavera e presenta il suo primo singolo. Italiana di origine capoverdiana, cresciuta nel quartiere di San Basilio a Roma, Sherol canta da quando aveva otto anni. Dopo Xfactor si è presa una pausa di riflessione.

"In quest'anno ho lavorato molto su me stessa, ho avuto tempo per pensare e avere le idee chiare su quello che volevo fare dopo. In questo caos di pensiero ho trovato la mia splendida etichetta, Instant Crush Records, che mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di cominciare questo bellissimo progetto che uscirà in primavera, e che avrà inizio con questo bellissimo singolo, Pleiadi, che è il saluto, l'addio che diamo a una persona cara, per qualsiasi motivazione".

"Pleiadi" è uscito il 16 dicembre e non parla solo di lutto.

"Da una parte c'è la sofferenza del distacco, dall'altra la speranza che possa ricominciare, che possiamo reincontrare questa persona in un posto magico che sono le Pleiadi appunto, la costellazione del Toro".

"Mi raccomando ascoltatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, è il mio primo singolo e la vostra opinione conta tantissimo non vedo l'ora di sentire i vostri pareri".