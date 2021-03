Pino Insegno confessa: "Anche io ho paura del buio"

Roma, 22 mar. (askanews) - "Ho paura, ho paura del buio. La paura di ciò che non conosci, quello mi fa paura": a confessarlo è Pino Insegno alla vigilia del nuovo appuntamento con "Voice Anatomy", martedi 23 marzo in seconda serata su Rai2. Il programma condotto dall'attore e doppiatore proseguirà in questa puntata il racconto iniziato la scorsa settimana, del legame tra la voce e la paura.

Insegno ci spiegherà come riuscire a ridere della paura così come esorcizzare questo sentimento con l'ausilio della sola voce, mentre il professor Franco Fusi illustrerà cosa succede alla nostra voce quando abbiamo paura e come controllarla, magari durante un colloquio di lavoro o un esame universitario. Ad intervenire saranno lo scrittore Roberto Saviano che racconterà il suo rapporto con la paura; Marco D'Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito; il grande Maestro Stivaletti, che truccherà Pino Insegno da zombie, Christian Iansante, attore, speaker radiofonico e docente dell'Accademia del Doppiaggio, con un inedito racconto di questo mondo, eccellenza italiana.

Inoltre ci saranno gli ospiti del cast fisso come l imitatore Claudio Lauretta, l influencer e doppiatore TheMerluzz, l attrice e cantante Nicole Magolie. Non mancheranno poi le esibizioni della resident band Cluster, della ballerina Roberta Siciliano e la performance finale di Albert Hera a cui spetterà il compito di raccontare in suoni quanto successo durante la puntata.

"Voice Anatomy" nasce da un'idea di Alessia Navarro, scritto da Alessia Navarro, Dario Di Gennaro, Gian Marco Di Gennaro, David Abatecola, Fabio Appetito, con la regia di Francesco Ebner. Capo autore Dario di Gennaro, capoprogetto Vittorio Gaudiani.