Pinguini Tattici Nucleari, Zanotti racconta il singolo «La storia infinita» 26 agosto 2020

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti spiega la genesi de «La storia infinita», nuovo singolo della band bergamasca in uscita il 28 agosto. «Un brano che ha avuto una gestazione lunghissima, ha subito parecchie modifiche, è iniziato in quarantena ed è finito poco fa», racconta. «Un brano che parla d'estate. Più che altro dell'idea che abbiamo dell'estate. Quell'idea che ci deriva un po' dagli anni Ottanta, dai Righeira. L'estate perfetta, in cui vivi davvero, ti innamori, hai tanti amici intorno a te, sei ancora giovane anche se magari hai 50 o 60 anni».