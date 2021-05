Pierdavide Carone racconta i sui cambiamenti in "Casa"

Milano, 27 mag. (askanews) - Pierdavide Carone torna con un nuovo lavoro a nove anni di distanza dal precedente "Nanì e altri racconti". Il suo nuovo album "Casa" nasce proprio quando il cantautore cambia casa e città e da Roma si trasferisce a Milano.

"Questa cose succedeva quattro anni fa, quindi il disco in qualche modo racconta di questo mio cambiamento e di questi addii che si spera siano degli arrivederci. Pur essendo Casa il titolo anche della canzone che chiude l'album credo che il concetto di casa sia dentro a tutte le altre canzoni in qualche modo. Sicuramente Casa per me è un rifugio un posto dove tornare un luogo sicuro, poi nell'ultimo periodo la casa si è trasformata in una prigione".

Anticipato dal singolo "Buonanotte", pubblicato ad aprile, "Casa" è il suo quarto disco, contiene dieci canzoni, e racconta un percorso di crescita personale e artistica, sempre molto legato a temi forti come fece parlando di pedofilia in Caramelle.

"Nelle mie canzoni cerco sempre di raccontare la vita e le cose che succedono nel mondo, a volte sono più autobiografiche, altre volte per creare un contatto con chi ti ascolta bisogna raccontare delle storie di vita che potrebbero essere capitate a loro".

Venerdì 28 maggio, giorno dell'uscita del disco, Pierdavide Carone presenta in anteprima live, sul palco della Streaming Arena, il suo nuovo album di inediti.