Pierdavide Carone racconta la sua malattia in Forza e coraggio

Milano, 23 mag. (askanews) - Dopo oltre un anno dal successo del singolo "Caramelle" con i Dear Jack Pierdavide Carone torna con Forza e coraggio! una canzone coinvolgente ed energica. Un brano nato tempo fa, ma che si sposa benissimo con il momento che stiamo vivendo.

"La canzone è arrivata a livello creativo in un momento in cui io ero in lockdown e la sua pubblicazione coincide con l'uscita dal lockdown dell'intero pianeta terra. Non so se abbia il valore di una riflessione sulla ripartenza, non è una canzone riflessiva ma di sostegno".

Si tratta di un inno alla resilienza che nasce dall'urgenza del cantautore di parlare di un momento di grande difficoltà che ha segnato la sua vita più recente, costringendolo ad un

"Di colpo mi sono ritrovato inondato di amore e di preoccupazione, e questo mi ha fatto capire quanto poco ci voglia per ritrovarsi. E questo l'ho vissuto anche dall'altra parte, perchè prima sono stato malato e poi figlio di una persona malata".

Pierdavide Carone racconta del tumore che lo ha colpito nell'anima e nel corpo, e continua a esprimere la gratitudine ai medici dell'ospedale Humanitas di Milano che hanno curato sia lui che il padre e proprio per questo ha decisp di regalare la canzone Forza e coraggio! E parte dei proventi ricavati dal singolo sarà devoluta ad Humanitas e Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19.

"Loro non vogliono farsi chiamare eroi ma professionisti e lo sono, ma sono anche degli eroi, perchè se noi stiamo uscendo da questa situazione è principalmente grazie a loro". ù

Il video, dedicato a tutti i medici, gli infermieri e i ricercatori impegnati nella lotta contro il Covid-19, ha per protagonisti alcuni operatori sanitari di Humanitas al lavoro nei reparti.