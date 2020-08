Peter Greenaway disegna la Mole antonelliana di Cristina Battocletti 11 agosto 2020

Il regista, pittore, sceneggiatore inglese ha prodotto 92 disegni dell'edificio torinese, per le celebrazioni del 20esimo compleanno del Museo del cinema di Torino, che ha sede proprio nella Mole. 92 è il numero atomico dell'Uranio, che secondo Greenaway è l'unica fonte di energia in grado di mandare avanti il mondo. Il regista racconta anche del suo prossimo film con Morgan Freeman, ambientato a Lucca, e interrotto a causa del coronavirus. E del nuovo modo di vedere il cinema a casa, provocato proprio dell'impossibilità di andare in sala durante la pandemia. Lo intervista via skype