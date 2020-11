Pemier Conte e governatore De Luca, lo sketch dei "The Cerebros"

Roma, 25 nov. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte al parco che chiama al telefono il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per discutere sulla situazione del vaccino anti COVID-19. È questo il simpatico siparietto messo in scena dai The Cerebros, scritto da Berardino Iacovone e Gianmarco Esposito, nel nuovo video già online sui loro canali social: "Il buono, il cattivo, il vaccino".