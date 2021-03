Pausini sul palco di Sanremo mercoledì, Golden Globe? "Irreale"

Milano, 1 mar. (askanews) - Laura Pausini, vincitrice ai Golden Globe, sarà al Festival di Sanremo mercoledì. Lo ha annunciato Amadeus complimentandosi con la cantante durante la conferenza stampa di apertura di Sanremo. Canterà "Io sì", la canzone vincitrice. "Siamo contenti che l'artista più premiata ed internazionale che abbiamo venga a Sanremo con il suo Golden Globe meritatissimo", ha detto Amadeus.

E pochi minuti dopo l'annuncio a sorpresa si è collegata con la conferenza stampa la cantante. "Sto vivendo questa cosa che mi sembra irreale. Vi ringrazio di questo collegamento. È un grande piacere per me, ti ringrazio Amadeus per le parole che mi hai dedicato". "È stato così inaspettato che è incredibile - ha proseguito - se penso a come è nato questo progetto e alla celebrazione che ha avuto, non ci sono parole ma sono emozioni e tanta Italia", ha aggiunto.