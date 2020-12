"Partenope", il videoclip di Clementino con la statua di Maradona

Roma, 28 dic. (askanews) - Ecco il video di "Partenope" (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Clementino dedicato alla sua città, Napoli Il brano è uscito proprio il giorno del compleanno di Napoli e quello dello stesso rapper.

Il videoclip, diretto da Antonio Gerardo Risi per IRed, vuole raccontare Napoli attraverso la "sua gente", attraverso gli occhi dei protagonisti di uno spettacolo che va in scena tutti i giorni da millenni: Partenope.

Un mondo pulsante, fatto di umili lavoratori e lavoratrici, di artigiani ma anche di artisti che tramandano antiche tradizioni e che hanno scolpito, nel corso del tempo, la cultura partenopea.

"Partenope è un video stupendo che racconta la favola di Napoli - commenta Clementino - Ho l onore di avere in questo video ospiti importantissimi, da Dries Mertens a Marco D Amore, passando per Joseph Capriati, Vincenzo Salemme, Jorit, Cristiana Dell Anna e molti altri. Sono contento di aver coinvolto alcune eccellenze napoletane e la cosa importante è che arrivi il significato di una Napoli che ha sempre combattuto e che ha mantenuto la sua umiltà negli anni. Una Napoli che, come diceva Pino Daniele, è piena di colori, ma purtroppo la gente vede solo il nero: noi, attraverso questo video, abbiamo voluto far vedere i suoi colori".

Nel video è presente anche la statua, al momento in argilla, di Maradona mentre indossa la maglia n° 10 del club partenopeo. La scultura - realizzata da Domenico Sepe - sarà successivamente usata come modello per la realizzazione della statua in bronzo, con l'intenzione di donarla alla città di Napoli.