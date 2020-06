Parole e abiti giusti: ecco come scegliere di Francesca Milano 15 giugno 2020

Paolo Borzacchiello è l'autore del libro “HCE - Il metodo delle relazioni umane”. In questa intervista spiega come rapportarsi con la realtà che ci circonda sfruttando 5 tipi di intelligenza: strategica, comportamentale, ambientale, linguistica ed emotiva. Il metodo HCE ci insegna come vestirci per un colloquio di lavoro, come parlare ai nostri colleghi, quali parole usare per trasmettere determinate emozioni e come non sottovalutare i gesti che facciamo.