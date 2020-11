"Parlano le donne", 4 storie di violenza, speranza e rinascita

Milano, 24 nov. (askanews) - Quattro storie di violenza, quattro racconti di sopravvivenza e rinascita. È "Parlano le donne", documentario in cui quattro vittime di violenza domestica raccontano a cuore aperto a quattro studenti e studentesse le proprie storie che andrà in onda mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, su Rai3 alle ore 13.00.

È il racconto di quattro donne che hanno saputo reagire dopo i soprusi, fisici e psicologici, perpetrati all'interno delle quattro mura domestiche e che ora sono impegnate in prima linea per aiutare altre donne che stanno vivendo quelle stesse situazioni, anche attraverso la loro testimonianza di vita: Rosaria, 60 anni, di Napoli, consulente fiscale e madre di due figli; Grazia, 54 anni, di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, e Presidente dell'Associazione Manden; Zdenka, 49 anni, originaria dell'ex Jugoslavia e in Italia da 30 anni, madre di una bimba di 9 anni; Beatrice, 56 anni, abbandonata dalla madre a pochi giorni dalla nascita, fondatrice del Centro Antiviolenza di Spoleto.

A incontrarle e a fare da portavoce alla storia di ognuna, individuata con Fondazione Pangea Onlus, uno studente o una studentessa, provenienti da tre istituti scolastici di diverse città d'Italia: il Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio di Ostia - dove si è appena diplomato Paolo, che conoscerà Grazia, e dove studia Elisa, che dall'incontro con Zdenka racconterà anche la sua indiretta esperienza di violenza di genere -, il Liceo Statale Assunta Pieralli di Perugia - dove è studentessa Giulia, portavoce della storia di Beatrice - e il Liceo Statale Antonio Genovesi di Napoli - istituto del 17enne Dario, che approfondirà l'esperienza di Rosaria.

L'incontro e il dialogo fra le donne e i ragazzi rappresentano un momento di scambio e di arricchimento per entrambe le parti: per le prime per aprirsi e raccontare le proprie storie, tra difficoltà, errori e riscatti, e per gli studenti per acquisire nuove competenze e per diventare loro stessi divulgatori nei loro contesti di riferimento, tasselli essenziali di un processo di sensibilizzazione dell intera società.

"Parlano le donne" è una produzione Anele per Rai Documentari in collaborazione con Videa Next Station e con il supporto di Fondazione Pangea Onlus, realizzata da Anele con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Da un idea di Gloria Giorgianni e Flavia Barca, scritto da Roberto Orazi e Gloria Giorgianni con la collaborazione di Tore Sansonetti, produttore esecutivo Lorenzo Taboga, prodotto da Gloria Giorgianni, regia di Roberto Orazi.