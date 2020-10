Parigi, atmosfere della Hollywood anni '30 alla sfilata di Chanel

Parigi, 6 ott. (askanews) - Si respirano le atmosfere della Hollywood anni '30 al Grand Palais di Parigi per la sfilata di Chanel, uno dei momenti più attesi della Paris Fashion Week.

Nonostante la difficile situazione legata alla pandemia di Covid-19, le passerelle delle capitali della moda sono tornate a popolarsi di sfilate, seppur con pochi spettatori o addirittura in versione digital. La collezione disegnata da Virginie Viard per la maison vuole rendere omaggio al cinema francese e alle sue dive in particolare le leggendarie muse Romy Schneider, Anna Karina e Jeanne Moreau.