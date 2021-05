Paola Turci: chi mi insulta sui social è prevalentemente leghista

Roma, 8 mag. (askanews) - "Espongo i fatti, non è che sono di parte, però quando qualcuno ti insulta tu vai a vedere chi è... Ed è una costante scoprire che le persone che ti insultano con dell'odio che non ti aspetti nemmeno quasi sono tutti della destra, prevalentemente leghisti. Sui social ci si è un po' abituati ecco, non voglio dire che a sinistra... Ma constato sempre questo: quando c'è un tweet o un post su Instagram, scopro sempre che è un elettore di Salvini o di Meloni, non ci fosse uno di Zingaretti o Calenda, niente, nessuno! È un fatto, potete andarlo a vedere anche voi": così la cantante Paola Turci, ospite di Propaganda Live su La7, che è stata bersaglio di offese sul web dopo il suo sostegno al monologo di Fedez.