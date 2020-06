Paola Cortellesi è "Petra", a settembre la nuova serie Sky

Roma, 30 giu. (askanews) - Debutterà a settembre su Sky "Petra", la nuova serie Sky Original (prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm), firmata da Maria Sole Tognazzi e con protagonista Paola Cortellesi: quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo, il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett e apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo "Riti di morte" (pubblicato in Italia nel 2002 da Sellerio, editore di tutti i suoi romanzi).

Petra Delicato è un'ispettrice della mobile di Genova che dall'archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza insieme al viceispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi), poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi, Petra, grazie al nuovo incarico che la porterà ad affrontare nuove sfide, saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente. La sua franchezza, i suoi modi diretti e spesso sbrigativi, la sua ironia pungente e sagace caratterizzeranno anche il rapporto con il collega Monte con cui, nonostante le differenze caratteriali, costruirà una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia.

Maria Sole Tognazzi è per la prima volta impegnata in una produzione per la tv e torna a dirigere Paola Cortellesi dopo "Passato prossimo" (2003), sua prima regia che le valse il Globo d'oro per la miglior opera prima e un Nastro d argento come miglior regista esordiente. La serie, ambientata a Genova, è stata scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.