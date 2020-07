Paciotti, Allevi e Sumi Jo insieme per singolo Life is a Miracle

Milano, 10 lug. (askanews) - Un trio d'eccezione per celebrare la vita e la forza dell'uomo, in ricordo delle vittime del Covid-19, e per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Sumi Jo, soprano sudcoreano; Federico Paciotti, tenore e chitarrista; Giovanni Allevi, compositore e pianista insieme eccezionalmente per il singolo "Life is a Miracle" disponibile da venerdì 10 luglio, in digital download e sulle piattaforme streaming a sostegno della ricerca scientifica.

Tre artisti, tre anime, accomunati dalla stessa sensibilità, per una canzone che si candida a manifesto dell'umanità più bella; un messaggio universale di solidarietà e di resistenza, perché la vita resta il più grande miracolo a cui assiste l'uomo.

La canzone è accompagnata dal videoclip girato dal regista Cristiano Riccardi che rende per immagini la bellezza di una canzone che supera ogni barriera linguistica e culturale.