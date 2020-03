Ozpetek firma il video di Tosca "Ho amato tutto": teatro è vuoto

Roma, 19 mar. (askanews) - Nato dalla ventennale amicizia tra due grandi artisti come Tosca e Ferzan Ozpetek, da oggi, giovedì 19 marzo, è online su Vevo il video di "Ho amato tutto", il brano scritto e arrangiato da Pietro Cantarelli con cui la cantante ha partecipato a Sanremo 2020. Girato subito dopo la kermesse canora, e quindi lontano dall'emergenza coronavirus in Italia, il video vede Tosca in una sala di teatro vuota.

Ispirato a un quadro di Edward Hopper del 1939, New York Movie, che raffigura una donna in piedi, profondamente assorta in una sala semivuota, il video è prodotto da Leave Music e Officina Teatrale, in associazione con 39films e con il supporto di Roma Lazio Film Commission. Un piccolo gioiello cinematografico scritto e realizzato dal regista italo-turco che ci comunica un atmosfera surreale e sospesa incredibilmente vicina a quanto sta accadendo nella vita di tutti noi, pur essendo stato ideato molti giorni prima dell emergenza sanitaria mondiale.

Un teatro vuoto, un microfono. Tosca sola sul palco esegue la sua canzone mentre le raffinate immagini create da Ozpetek sottolineano la forza e l intensità delle parole di un addio, dei ricordi di chi tira una linea e fa un bilancio di tutte le cose che sono state fatte, nel bene e nel male.

"Aspettavo un occasione per collaborare con Ferzan e la magia di questo brano ha fatto tutto", ha raccontato Tosca. "Volevamo raccontare la solitudine e la bellezza dell amare tutto, di quanto sia totalizzante e pericoloso amare senza limiti, tanto che si è soli, di troppo amore. Tutto questo avveniva un mese fa, non eravamo ancora in emergenza Covid19. Una casualità incredibile... Oggi, quel teatro vuoto, simbolo dell incomunicabilità del donarsi all amore assume un altro senso. Un senso profondo, ancestrale, pieno di significato", ha aggiunto.