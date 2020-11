"Oui oui sauvage", il nuovo inedito dell'artista partenopea Flo

Roma, 16 nov. (askanews) - Si intitola "Oui oui sauvage", seconda traccia dell'album e nuovo singolo estratto da "31SALVITUTTI", il disco di inediti dell'artista partenopea Flo. Un blues, dal testo popolare e dal ritmo sinuoso, dove il suono della canjira dà un sapore primitivo e il riferimento agli elementi della natura crea una dimensione selvaggia. "È una sintesi di tutti gli ingredienti di quella che per me è la sensualità", afferma Flo.

Il videoclip conferma la collaborazione tra Flo e Fabiana Fazio, già alla regia de L'uomo normale. Il trait d'union dei due lavori è l'immagine scontornata e filtrata, che si muove in un contesto surreale e astratto in salsa tarantiniana.

Sullo sfondo stavolta non ci sono video e disegni sulle nostre contraddizioni da "uomini normali", ma "The third degree scores", l'opera originale del regista croato Damir Ocko, esposta presso la Galleria Tiziana Di Caro.