Oltre 15mila persone per il live streaming con Boss Doms

Roma, 13 nov. (askanews) - Oltre 15mila persone il 12 novembre in meno di un'ora si sono collegate per ballare virtualmente durante il secondo appuntamento totalmente in streaming di #MartiniLiveBar, che ha visto protagonista Boss Doms, al banco bar al 15esimo piano nell'iconica Terrazza Martini: sullo sfondo il Duomo illuminato, in una Milano deserta avvolta solo da un fascio di luci, per il raffinato dj-set pensato per la serata.

Un banco bar itinerante che raccoglie attorno a sé, alcuni dei più interessanti nomi della musica italiana. Proprio come Boss Doms, che unisce pop e cultura underground in una ricerca costante dell espressione di sé, oltre ogni etichetta, per scrivere un nuovo capitolo della musica contemporanea. In un anno in cui molto sta cambiando e appare sempre più necessario trovare nuovi modi di comunicare e stare insieme, Martini ha deciso di non fermarsi, ma di dare un segnale importante di sostegno al mondo dello spettacolo, che risente più di altri delle conseguenze della pandemia. È nato allora #MartiniLiveBar, una serie di eventi che, sfruttando tutte le potenzialità del digitale, porta su un palcoscenico, all ora dell aperitivo, giovani protagonisti della musica e della scena culturale italiana.