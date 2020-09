Oliver Stone a Venezia: mi è piaciuto molto "Est" di A. Pisu

Venezia, 5 set. (askanews) - "Questa è la quarta volta che vengo a Venezia, prima per tre film e ora per il mio libro. Sono stato principalmente per il libro ma l'altra sera ho anche visto un film davvero interessante sui giovani in Italia che si intitola 'Est', una storia vera su 3 giovani italiani che intraprendono un viaggio in Romania. E' un film affascianante, semplice e bello". Così il regista Oliver Stone nel corso di una conferenza stampa a Venezia, il regista ha presenziato due sere fa alla presentazione del film "Est - Dittatura last minute" per la regia di Antonio Pisu, tra i giovani protagonisti anche Lodo Guenzi, leader del gruppo musicale Stato sociale, Matteo Gatta e Jacopo Costantini.