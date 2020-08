Nuovo trailer di "Tenet", film di Nolan al cinema dal 26 agosto

Milano, 22 ago. (askanews) - Nuovo, e ultimo, trailer di "Tenet", film di Cristopher Nolan in uscita nelle sale italiane dal 26 agosto, una settimana prima degli Stati Uniti. C'è grande attesa per la pellicola fantascientifica del regista, che si diverte ancora a giocare col tempo e ha scelto come protagonista John David Washington, non solo per il successo in tutto il mondo dei i film dell'autore di Dunkirk ma anche perché è la prima grande produzione a sfidare la pandemia. Una scommessa per Nolan, i distributori, le sale e per il cinema.