Nuovo singolo per Luciano Ligabue "La ragazza dei tuoi sogni"

Reggio Emilia, 11 set. (askanews) - Grande ritorno per Luciano Ligabue con il nuovo singolo "La ragazza dei tuoi sogni". Il video del brano è fortemente onirico ed evocativo: le immagini di Ligabue si alternano a quelle di una donna misteriosa il cui volto non viene mai svelato; la "ragazza dei sogni" appunto, che viene descritta solo tramite frammenti e dettagli, lasciando ad ognuno la possibilità di idealizzarla a modo suo.

Cresce intanto l'attesa per "30 anni in un (nuovo) giorno", l'evento in data unica per celebrare i 30 anni di straordinaria carriera di Ligabue che si terrà il 19 giugno 2021 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).