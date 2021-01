Numa: "Il coraggio delle idee", un omaggio alla nostra resilienza

Roma, 28 gen. (askanews) - Esce l'atteso videoclip di Numa, "Il coraggio delle idee" (Palmer House Production / Orchard). Fa seguito alla pubblicazione del singolo, scritto ed interpretato dalla stessa artista, che vede la collaborazione di Gianna Simonte per il testo e Phil Palmer e Max Minoia per gli arrangiamenti. Il videoclip è stato diretto da Luca Bizzi.

Come nasce "Il coraggio delle idee"? "Nasce nel momento del lockdown. Anche io ero in casa ma sentivo dentro di me un gran bisogno di fare musica, di scrivere ed essere in contatto più che mai con l'umanità. E percepivo che questo era ed è un momento estremamente importante per la vita di tutti e quindi anche per la musica". "Volevo parlare del coraggio che in questo momento tutti noi dobbiamo avere per andare avanti e per essere felici".

"Questo brano nasce per tutti noi, è una dedica profonda fatta con tutto il cuore alla nostra capacità resiliente di reinventarsi, di sapere gettare il cuore oltre l'ostacolo. È rivolto alle nostre idee, alla capacità ogni giorno di superare le difficoltà e di creare un nuovo futuro".

Dal brano nascerà un documentario-reality: "Il documentario rappresenterà la vita di una serie di persone che racconteranno la loro vita e su come sono riusciti a superare le difficoltà grazie alla loro resilienza e come si può essere felici anche con le piccole cose quotidiane e ritrovare la fiducia nelle nostre capacità".

Il video è stato girato a Roma negli studi "De Paolis", con il coordinamento e la supervisione di Giuseppe Racioppi. Luca Bizzi, il regista del videoclip racconta: "Numa ama definirmi 'il mio tutto' perché lei dice che ho dedicato, da sempre, anima e corpo a tradurre il suo messaggio e tutti gli aspetti più poliedrici della sua personalità artistica in immagini, grafica e linguaggio mediatico. In questo video le ho fatto interpretare le scene con diversi artisti (o aspetti) creativi, e quindi ha avuto l'opportunità di attingere dalla sua esperienza artistica: è stato bello poterla ritrovare ballerina, pattinatrice, attrice e ovviamente musicista".