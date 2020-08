Notte della Taranta, Jovanotti a sorpresa con "Mi devo muovere"

Roma, 29 ago. (askanews) - "Mi devo muovere sento un formicolìo. Mi devo muovere trovare il posto mio".... È il ritornello toccante del brano che ha cantanto Lorenzo Jovanotti, ospite a sorpresa nella Notte della Taranta 2020.

Jovanotti con un video ha partecipato alla 23esima edizione dell'evento di Melpignano, per la prima volta senza pubblico, e ha cantato il disagio di chi assiste ogni giorno alla morte dei migranti in mare con questi versi: "Tutta questa ingiustizia che fine fa ricadrà sulle teste di chi la provoca. Brucia sulla pelle di chi resta al sole mentre uomini e donne muoiono in mare. Io mi sento male ma non serve a niente e questo senso di colpa mi offusca la mente, non mi fa ragionare mi toglie energia, questo tempo si abbatte come una malattia".