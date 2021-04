"Non mi uccidere", il video di Chadia Rodriguez con Alice Pagani

Milano, 21 apr. (askanews) - "Non mi uccidere" è il nuovo singolo di Chadia Rodriguez, brano parte della colonna sonora dell'omonimo film diretto da Andrea De Sica con Alice Pagani, protagonista anche del video in cui compaiono in anteprima alcune scene del film. Chadia Rodriguez ha raccontato ad askanews come è stato cantare per il cinema. "Ti devi immedesimare nella storia del film ma cerco sempre di trasmettere la mia persona", ha detto.

"Poter realizzare una canzone che mi avvicina al mondo del cinema che amo tantissimo, mi ha reso super orgogliosa e spero si siano trovati bene anche loro", ha aggiunto.

Il film, teen-drama dalle tinte horror, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, uscirà in digitale il 21 aprile.